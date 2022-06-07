Фото: СУ СКР

В Энгельсском подвале обнаружили тело мужчины в поролоне. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Вчера утром, 6 июня в подвале общежития в поселке Приволжский Энгельсского района

обнаружили тело 43-летнего мужчины завернутое в поролон, перевязанный бечевкой.

Следователем СК совместно с судмедэкспертом провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены. Назначено вскрытие.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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