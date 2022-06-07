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В Вольске женщина укусила полицейского за палец и получила срок. Об этом сообщает прокуратура Вольского района.

Вечером 11 апреля пьяную 37-летнюю местную жительницу встретил наряд полиции, который занимался патрулированием пригорода Вольска - поселка Привольский. Сотрудники остановили женщину и сопроводили ее в отдел для составления протокола за нарушение общественного порядка.

В отдел женщина ехать не захотела, принялась бить полицейского по ногам, а затем укусила его за большой палец.

Суд приговорил дебоширку к 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев.

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