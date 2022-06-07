Саратовская область приняла более 350 новых переселенцев с Донбасса

Роман Бусаргин

Сегодня, 7 июня, в Саратов приедут вынужденные переселенцы с территории ДНР и ЛНР. Приехать должны более 350 человек, большинство из них женщины и дети. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

- Жителей ДНР и ЛНР разместят в социальных учреждениях и санаториях и обеспечат всем необходимым. Им готовы оказать медицинскую и психологическую помощь, - пишет врио губернатора.

- Важно оказывать прибывшим поддержку и комфортные условия проживания. Это то, в чем они сейчас нуждаются больше всего, - заявил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.