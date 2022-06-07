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Общество7 июня 2022 11:23

Ремонт дороги к утесу Степана Разина обойдется в 98 миллионов

Наталия Калинина

Ремонт дороги к утесу Степана Разина в Красноармейском районе Саратовской области обойдется в 98 миллионов. Информацию сообщает минтранс региона.

В Саратовской области планируют ремонт дороги к селу Белогорское, которая ведет от трассы Сызрань - Саратов - Волгоград к утесу Степана Разина. Врио губернатора Роман Бусаргина уже дал соответствующее поручение.

Проект обойдется в 98 миллионов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 июня.

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