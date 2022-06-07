Ремонт дороги к утесу Степана Разина обойдется в 98 миллионов

Ремонт дороги к утесу Степана Разина в Красноармейском районе Саратовской области обойдется в 98 миллионов. Информацию сообщает минтранс региона.
В Саратовской области планируют ремонт дороги к селу Белогорское, которая ведет от трассы Сызрань - Саратов - Волгоград к утесу Степана Разина. Врио губернатора Роман Бусаргина уже дал соответствующее поручение.
Проект обойдется в 98 миллионов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 июня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.