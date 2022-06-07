Ущерб превысил миллион

Директора УК в Саратове подозревают в присвоении 1 миллиона рублей, о чем сообщает региональная прокуратура.

На директора одной из управляющих компаний в Заводском районе возбуждено уголовное дело о присвоении вверенных средств. С 16 августа 2018 по 5 апреля 2022 жильцы одного из многоквартирных домов перечисляли организации деньги за энергоресурсы, однако руководитель общества израсходовал не на целевые нужды и не отправил для погашения задолженности.

Ущерб составил более 1 миллиона рублей.

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