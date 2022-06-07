Скриншот с сайта Госзакупок

В Липках реконструируют «Глобус» и «Рыбку». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Аукционы на разработку проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий реконструкции фонтанов «Глобус» и «Рыбка» объявил комитет по ЖКХ администрации города Саратова. Начальная цена аукциона по первому - 600 000 рублей. Аукцион был размещен на площадке 3 июня, обновлен вчера, 6 июня. Торги продлятся до 14 числа, когда и объявят победителя.

Фонтан «Глобус» кардинально поменяет внешний вид. Победившему подрядчику необходимо будет спроектировать «исторически находившийся там фонтан английского водопровода 1875 года» круглой формы, декорированный гербами Саратова и другими элементами.

Проектировка фонтана «Рыбка» обойдется дешевле, начальная цена - 468 492 рублей. Конструктивно фонтан не претерпит сильных изменений, деревянную стерлядь заменят на фигуру рыбы нержавеющей стали, которая была установлена в фонтане изначально. Большая часть работ касается коммуникаций и электроснабжения.

Аукцион продлится до 15 июня, а реконструкцию начать планируют в 2023 году.

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