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Политика7 июня 2022 10:52

Выборы губернатора Саратовской области пройдут 11 сентября

Наталия Калинина
Выборы!

Выборы!

Выборы губернатора Саратовской области пройдут 11 сентября. Сегодня, 7 июня, депутаты Саратовской областной думы определились с датой выборов. В парламенте прошло заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Датой выборов очередного губернатора назначили 11 сентября 2022 года.

Напомним, 10 мая 2022 года Валерий Радаев, возглавлявший регион 10 лет, сложил свои полномочия. В тот же день в качестве врио губернатора был обозначен Роман Бусаргин.

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