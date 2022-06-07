В Вольске восьмилетняя девочка выпала с четвертого этажа

Фото: СУ СК Саратов

Сегодня, 7 июня, в Вольске восьмилетняя девочка пострадал при падении с четвертого этажа. Об этом сообщает региональный следком.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Ленина. Девочка с бабушкой и ее братом приехали в Вольск из другого города в гости и остановились в квартире на четвертом этаже. Сегодня утром взрослые ушли, пока ребенок спал. Проснувшись, девочка вышла на балкон и выпала с него. Сейчас ребенок доставлен в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

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