Фото: Архив КП

В Саратове без воды остались десять улиц. О новых отключениях сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 7 июня из-за работ на коммунальных сетях приостановлена подача воды абонентам по адресам: улица Производственная, улица Блинова (дом № 3), 1-й проезд Строителей (№ 6), улица Чернышевского (нечетная сторона от Провиантской до Первомайской), улица Некрасова (от Чернышевского до Набережной Космонавтов), Бабушкин взвоз, улица Комсомольская, Князевский взвоз.

Воду обещают дать к 20:00.

Напомним, сегодня в Ленинском районе уже ограничено водоснабжение на улицах Тархова и Лебедева-Кумача.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.