Фото из телеграм-канала Олега Костина

Олег Костин запретит пиццу и газировки в детских лагерях. Об этом стало известно из телеграм-канала министра.

Сегодня, 7 июня, министр здравоохранения Саратовской области принял участие в видеоселекторном совещании, которое с регионами страны провела главный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова.

На повестке дня стоял вопрос о летнем отдыхе детей. По мнению министра, все ведомства - социальная сфера, и здравоохранение, и все смежные, в том числе контролирующие и надзорные организации - должны сделать все, чтобы отдых для детей был полезным и красочным.

— Первое, что буду требовать - ребенок в детском лагере должен оздоравливаться и ни в коем случае не заболеть. Второе. Качественная медицинская помощь, прежде всего, профилактического характера. Для этого все возможности есть. Третье. Питание. Здоровое и сбалансированное. Никаких пицц от родителей и заморских газировок, что может и, как показывает медицинская практика, только вредит детскому организму. Держим тему на контроле. Надеюсь на понимание и одобрение родителей, - закончил Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.