Фото: Архив КП

В Саратове собака искусала ребенка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 3 июня, на улице Гвардейской, рядом с домом №44А бездомный пес напал на 9-летнего школьника. Собака укусила мальчика за левую ногу.

Ребенок обратился за помощью в травмпункт. Следователи проводят проверку и обещают дать оценку ответственным за отлов бродячих животных лицам.

Напомним, в последнее время саратовцы, а особенно дети часто сталкиваются с агрессией и нападением со стороны бездомных животных.

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