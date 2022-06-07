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Происшествия7 июня 2022 9:03

В Саратове собака искусала ребенка

Девятилетнему мальчику пришлось обращаться в травмпункт
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове собака искусала ребенка. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 3 июня, на улице Гвардейской, рядом с домом №44А бездомный пес напал на 9-летнего школьника. Собака укусила мальчика за левую ногу.

Ребенок обратился за помощью в травмпункт. Следователи проводят проверку и обещают дать оценку ответственным за отлов бродячих животных лицам.

Напомним, в последнее время саратовцы, а особенно дети часто сталкиваются с агрессией и нападением со стороны бездомных животных.

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