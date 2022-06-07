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В Саратове эвакуируют суды. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 7 июня, в Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей Волжского, Областного, Арбитражного судов В Кировском и Ленинском судах так же проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

Напомним, что неделю назад в Саратове так же эвакуировали несколько зданий суда.

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