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Общество7 июня 2022 8:39

В Саратове эвакуируют суды

В учреждения поступили очередные сообщения о «минировании»
Евгений Бадиков
Фото: архив

Фото: архив

В Саратове эвакуируют суды. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 7 июня, в Саратове эвакуировали сотрудников и посетителей Волжского, Областного, Арбитражного судов В Кировском и Ленинском судах так же проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

Напомним, что неделю назад в Саратове так же эвакуировали несколько зданий суда.

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