Фото: Управление безопасности жизнедеятельности области

Два саратовских пляжа получили разрешение на работу в июне. Об этом рассказали в региональном Управлении безопасности жизнедеятельности.

Сегодня, 7 июня, в официальном телеграм-канале управления появилась информация о разрешении на работу двух пляжей. Речь идет о «Пляже покорителей Волги» и Энгельсском муниципальном пляже.

— На очереди еще ряд муниципальных пляжей и частных турбаз. И на каждом из этих объектов должны нести дежурство матросы – спасатели. Обученные, квалифицированные и сертифицированные специалисты, - резюмирует Юрий Юрин.

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