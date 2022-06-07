Фото: ГИБДД

В страшном ДТП пострадал водитель «Лады». Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону.

Сегодня, 7 июня, в 9:10 на 283 километре автодороги Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки произошло страшное ДТП. 23-летний водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и протаранил столб. После столкновения автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водителя госпитализировали.

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