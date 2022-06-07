Фото: Архив КП

В Саратовской области определили 10 новых участников программы «Земский врач-2022». Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

По итогам заседания профильной комиссии регионального минздрава определены 10 новых участников программы «Земский врач»/«Земский фельдшер», трудоустроенные в медучреждениях 9 районов области по 6 специальностям.

Врачи получили единовременную денежную выплату в размере 1-1,5 млн. руб., средние медицинские работники - по 500-750 тыс. руб. Всего же до конца текущего года в рамках данного проекта планируется трудоустроить в сельскую местность региона 62 специалиста (48 врачей и 14 средних медработников).

Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Романа Бусаргина.

Программа «Сельский доктор» ведется с 2012 г. В рамках этого проекта до 2017 года в отдаленные районы области отправились работать 302 врача. Начиная с 2018 года, заработала программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» - преобразованная версия прежнего проекта: средним медицинским работникам, отправившимся работать в глубинку, также стали выдавать «подъемные» в размере 500 тыс. рублей. С 2018 по 2021 год стать врачом, фельдшером или медицинской сестрой на селе решили 176 человек (130 врачей, 46 средних медицинских работника).

Министерство здравоохранения Саратовской области приглашает врачей и средних медицинских работников принять участие в данном проекте. Соискатели могут обращаться в отдел кадров регионального ведомства по телефону +7(8452) 98-29-83 (в рабочее время).

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