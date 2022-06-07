Роман Бусаргин на встрече с Михаилом Мурашко

Роман Бусаргин встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом врио главы Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Бусаргина, особое внимание в обсуждении уделялось программе модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году регион получит на нее 1,9 млрд рублей. Планируется строительство поликлиник в Краснокутском и Новоузенском районах.

Планируется установка трех ФАПов, капитальный ремонт трех объектов здравоохранения в Ершовском, Балашовском и Петровском районах, приобретение 10 автомобилей и 210 единиц техники: флюорографы, маммографы, стационарные рентгены, КТ и другое оборудование.

— На встрече с министром также обсудили строительство в регионе новых медицинских учреждений, в том числе противотуберкулезного и онкологического диспансеров. Выразил главе федерального Минздрава благодарность за вклад в развитие медицины региона, — отметил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.