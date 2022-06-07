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В Саратовской облдуме поспорили о возможной концессии СГЭТ.
Сегодня, 7 июня, в Саратовской областной думе состоялось внеочередное заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.
Темой совещания стал проект закона, по которому МУПП «Саратовгорэлектротранс» передается в концессию. Документ представил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. Депутат Сергей Гладков напомнил, что в последнее время СГЭТ реализует программу развития.
Депутат от КПРФ Александр Анидалов вступил в прения, заявив, что сотрудников «СГЭТ» якобы уже заставляют увольняться для перехода под новую форму управления. Иван Казаченко сказал, что в случае изменений «СГЭТ» станет ГУПом или акционерным обществом.
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