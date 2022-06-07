В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 85 человек

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На 7 июня в Саратовской области зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 253 087 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 246 029 человек, за сутки — 81. На данный момент в стационаре находятся 330 человек, на амбулаторном лечении — 843.

В Саратове заболело 39 человек, в Энгельсском районе — 37.

Заболевали в основном возрастные люди: в категории 50-64 лет — 20 заболевших, в категории 65 и старше — 27.

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