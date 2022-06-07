Фото: ГУ МВД

В Балашове приезжий вандал повредил 8 баннеров с героями ВОВ. Об этом сообщает ГУ МВД по области.

В дежурную часть Балашовского МВД поступило сообщение о том, что на ул. Карла Маркса повреждены восемь баннеров с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших на территории Балашовского района.

Полицейскими установлена причастность к происшествию 23-летнего мужчины, который находился в Балашове в гостях у родственников. В тот же день он был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.

Согласно медицинскому заключению, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

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