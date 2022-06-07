Фото: ГУ МВД
В Балашове приезжий вандал повредил 8 баннеров с героями ВОВ. Об этом сообщает ГУ МВД по области.
В дежурную часть Балашовского МВД поступило сообщение о том, что на ул. Карла Маркса повреждены восемь баннеров с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших на территории Балашовского района.
Полицейскими установлена причастность к происшествию 23-летнего мужчины, который находился в Балашове в гостях у родственников. В тот же день он был доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном.
Согласно медицинскому заключению, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.