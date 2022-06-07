Сегодня, 7 июня, в Саратове закроют железнодорожный переезд. Об сообщает пресс-служба ПривЖД.

В Гагаринском районе Саратова закроют железнодорожный переезд 7 июня. Переезд будет закрыт на время проведения ремонтных работ с 11:50 до 13:50 во вторник.

Движение автотранспорта ограничат через железнодорожный переезд на 1 км станции Багаевка (парк «Б») в месте пересечения с автодорогой Саратов – поселок Красный Текстильщик.

— Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос, - сообщили в пресс-службе.

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