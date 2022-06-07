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Происшествия7 июня 2022 5:54

Двое жителей Вольска обвиняются в похищении человека

Мужчину затолкали в машину и увезли в Саратов
Евгений Бадиков
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое жителей Вольска обвиняются в похищении человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вечером, 30 мая, 29- и 33-летний жители Вольска подъехали к дому своего 31-летнего знакомого, с которым ранее у них возник конфликт.

У дома на улице Краснооктябрьской на глазах у местных жителей сообщники насильно затолкали обидчика в свой автомобиль ВАЗ 2110, а затем отвезли его в Саратов. Соседи обратили к родственникам потерпевшего, которые сообщили в полицию.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

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