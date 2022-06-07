Фото: СУ СКР по Саратовской области

Двое жителей Вольска обвиняются в похищении человека. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вечером, 30 мая, 29- и 33-летний жители Вольска подъехали к дому своего 31-летнего знакомого, с которым ранее у них возник конфликт.

У дома на улице Краснооктябрьской на глазах у местных жителей сообщники насильно затолкали обидчика в свой автомобиль ВАЗ 2110, а затем отвезли его в Саратов. Соседи обратили к родственникам потерпевшего, которые сообщили в полицию.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.