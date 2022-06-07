Счетчики на трех этажах загорелись в энгельсской многоэтажке

Фото: ГУ МЧС - Саратов
Вчера, 6 июня, в энгельсской многоэтажке начался пожар из-за электросчетчиков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар был зафиксирован по адресу улица 148 Черниговской дивизии, 6 в 12:07 вызов. Во втором подъезде загорелись электросчетчики с 1 по 3 этажи.
Эвакуация жильцов не потребовалась. Обошлось без пострадавших.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.