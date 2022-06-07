Счетчики на трех этажах загорелись в энгельсской многоэтажке

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 6 июня, в энгельсской многоэтажке начался пожар из-за электросчетчиков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зафиксирован по адресу улица 148 Черниговской дивизии, 6 в 12:07 вызов. Во втором подъезде загорелись электросчетчики с 1 по 3 этажи.

Эвакуация жильцов не потребовалась. Обошлось без пострадавших.

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