Фото: архив КП

Жители Ленинского района до вечера остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 7 июня, жители Ленинского района останутся без воды в связи с работами на городском водопроводе.

Без воды будут абоненты адресов №№1-7а, №13, №15 по улице Тархова и №№79, 81 по улице Лебедева-Кумача.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к шести часам вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.