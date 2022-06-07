Фото: Евгений Бадиков

Сегодня, 7 июня, в Саратов вернется сухая погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +13 с утра до +22 градусов днем. Утром будет ясно, после обеда немного небо затянет тучами. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-7 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Дует северный/северо-западный шквалистый ветер с отдельными порывами до 15-20 м/с. Утром будет от +9 до +14 градусов, а днем температура воздуха прогреется до 25 градусов.

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