Фото: Pexels

Жители Энгельса вновь останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По заявлению мэрии, завтра, 7 июня, свет отключат с 9 до 13 дня жителям частного сектора на улицах Островского, Достоевского и Пойменной. Не будет света и на 2-й Рабочей, Профсоюзной и Подгорной.

Так же обесточены будут жители домов №№12, 14, 15, 16 в 1-м Микрорайоне и детский сад №7

С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет в частных домах на улице Лесной.

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