Во время поездки в Ереван Володин вспомнил героических уроженцев Саратовской области

Володин в Ереване

Во время рабочего визита в Ереван Вячеслав Володин вспомнил героических уроженцев Саратовской области, о чем сегодня, 6 июня, пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Председатель Госдумы встретился с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Они поговорили о нашей общей истории.

- Генерал Панфилов и политрук Клочков призывались в годы Великой Отечественной из Казахстана, но сами они были саратовцами. Это наше общее великое прошлое и основа для выстраивания отношений. Мы его должны беречь, – поделился мыслями Вячеслав Володин.

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