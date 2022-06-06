Фото: Архив КП

Саратовец доверился знакомому при покупке квартиры и лишился 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В полицию обратился 37-летний житель Кировского района города Саратова. Мужчина планировал приобрести квартиру, и его знакомый предложил помочь с покупкой, рассказав о якобы выгодном вариант. Мужчина согласился на предложение товарища и отдал знакомому 750 тысяч рублей. В итоге денег мужчина лишился, не приобретя жилье.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 37-летний саратовец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Деньги мужчина уже потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.