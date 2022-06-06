В Москве Роман Бусаргин встретился с Валентиной Матвиенко

Роман Бусаргин и Валентина Матвиенко

Сегодня, 6 июня, Роман Бусаргин был в Москве. Там он встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Они обсудили демографическую ситуацию в Саратовской области, повышение зарплат и создание новых рабочих мест. Напомним, что в регионе действуют соответствующие государственные программы и национальные проекты.

- Отдельно рассказал о ситуации в промышленности, об изменениях, внесенных из-за санкций. Сложности остаются, но благодаря мерам поддержки и совместной работе мы их преодолеваем. Процесс импортозамещения продолжается, рассказал Роман Бусаргин по итогам встречи, а также поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку и внимание к Саратовской области.

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