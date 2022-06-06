Обновленная улица Титова обойдется Балаково в 38 миллионов рублей

Скриншот с портала госзакупок

Улица Титова обойдется Балаково в 38 миллионов рублей. Информация об этом появилась сегодня на официальном портале Госзакупок.

Сегодня, 6 июня, подвели итоги конкурса по ремонту автомобильных дорог на территории города Балаково.

Конкурс размещен был администрацией города 26 мая, начальная цена составила 44,822 млн. рублей. Заявки подали трое подрядчиков, победителем стала компания ООО «Многопрофильное строительство». Цена контракта составляет 37 875 176.43 рубля.

Ремонту подлежат следующие участки:

- улица Титова от шоссе Академика Королева до улицы Ленина;

- улица Титова от улицы Ленина до улицы Академика Жука.

Срок проведения работ - 30 дней.

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