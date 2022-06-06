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Происшествия6 июня 2022 13:43

Житель Саратова выпал из окна прямо перед полицейским участком

Мужчина выпал из окна третьего этажа в Саратове
Наталия Калинина
"Скорая" в Саратове

"Скорая" в Саратове

Сегодня, 6 июня, мужчина выпал из окна третьего этажа пятиэтажного дома в Саратове по адресу Осипова, 26. ЧП произошло в Кировском районе.

Как сообщили в региональном минздраве, вызов на Осипова поступил в 13:20. Мужчина получил переломы и другие повреждения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отметим, на первом этаже дома № 26 на Осипова находится участковый пункт полиции № 28.

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