Ту-160 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области провели командирские полеты стратегических ракетоносцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Проведены как дневные, так и ночные полеты Ту-160 и Ту-95мс. Экипажи отработали взлеты и посадки, а также полеты строем и на малой высоте. Механики отработали на земле нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам.

Командирские полеты проводятся несколько раз каждый год.

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