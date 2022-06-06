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Общество6 июня 2022 13:30

В Саратовской области провели командирские полеты стратегических ракетоносцев

Наталия Калинина
Ту-160

Ту-160

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области провели командирские полеты стратегических ракетоносцев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Проведены как дневные, так и ночные полеты Ту-160 и Ту-95мс. Экипажи отработали взлеты и посадки, а также полеты строем и на малой высоте. Механики отработали на земле нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам.

Командирские полеты проводятся несколько раз каждый год.

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