Фото из соцсетей

В Саратове дебошира под действием веществ успокаивали скорая и полиция. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня утром в городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от одной из местных жительниц. На видео заметен молодой человек, вылезающий из окна второго этажа подъезда многоквартирного дома в одних шортах и метающийся по двору туда-сюда. Сообщается, что на часах - 5:20, а место действия - район Саратовского Авиационного завода.

— Бегал «Маугли». Звал Юлию и Сережу. Жаловался, что «на него напали чеченцы». Вызвали полицию и скорую. Жильцы сообщили, что это один из гостей, который смешал алкоголь и неустановленный наркотик, после чего его выгнали из квартиры, - сообщает автор поста.

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