В Саратовской области потеплеет до +27 градусов

Погода в Саратове Фото: Наталья Иванова

Начиная со вторника, 7 июня, в Саратовской области начнется потепление, о чем сообщает региональный Гидрометцентр.

До конца рабочей недели саратовцев ожидает переменная облачность без осадков. Температура ночью колеблется +7 до +12 градусов, в южных районах чуть теплее: до +15 градусов. Днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов, в четверг и пятницу будет от +22 до +27 градусов.

Сегодня температура в Волге составляет +15,8 градусов.

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