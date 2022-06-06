В Саратовской области потеплеет до +27 градусов

Погода в Саратове
Фото: Наталья Иванова
Начиная со вторника, 7 июня, в Саратовской области начнется потепление, о чем сообщает региональный Гидрометцентр.
До конца рабочей недели саратовцев ожидает переменная облачность без осадков. Температура ночью колеблется +7 до +12 градусов, в южных районах чуть теплее: до +15 градусов. Днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов, в четверг и пятницу будет от +22 до +27 градусов.
Сегодня температура в Волге составляет +15,8 градусов.
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