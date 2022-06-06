Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 10 июня, на пожаре в Балашове спасли 10 человек, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар случился в 15:13 в пятиэтажном доме по адресу улица Космонавтов, 25. Множество горожан позвонили в экстренную службу и сообщили, что видели огонь в квартире пятиэтажки с улицы. На место выехали четыре пожарных расчета.

- Мы прибыли, сразу увидели дым, идущий с балкона на третьем этаже. В подъезде было много дыма. Мы стали выводить людей с верхних этажей с помощью спасательных устройств. Всего от огня и дыма спасли 10 человек, среди них пожилых. К счастью, никто не пострадал, но многие были очень напуганы. Приходилось поить водой и успокаивать, - рассказал подробности Андрей Быков, помощник начальника караула Балашовской ПСЧ-25. Он в числе первых прибыл на место вызова.

Как выяснилось, в квартире загорелись старые вещи на площади 2 квадратных метра, в одной из комнат. В 15.30 пожар локализовали и ликвидировали.

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