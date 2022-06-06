Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 12:51

В Базарном Карабулаке следователи изучают обстоятельства смерти маленькой девочки

Полуторогодовалая малышка внезапно скончалась
Наталия Калинина

В Базарном Карабулаке следователи изучают обстоятельства смерти младенца, о чем сообщает пресс-служба СУ СК Саратовской области.

Следователями СК организована проверка по факту смерти малолетнего ребенка. Напомним, трагедия произошла вчера, 5 июня, в селе Белая Гора. Покормив полуторагодовалую дочь, местная жительница уложила ее спать. Вскоре ребенок почувствовал себя плохо, у малышки началась рвота. Скорая доставила девочку в районную больницу, но ее не смогли спасти. Врачи могли только констатировать смерть ребенка.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами. Сейчас следователи собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.