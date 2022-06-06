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За грамм «соли» в Балаково осудят 17-летнюю девушку. Об этом сообщает сегодня, 6 июня, СУ СКР по Саратовской области

По данным следствия, вечером 6 марта 2022 года на улице Прибрежной в городе Балаково 17-летняя девушка забрала сверток. Девушку задержали полицейские, в кармане куртки обнаружен сверток с «солью» массой в 1,06 грамма (считается крупным размером). Сообщается, что наркотики девушка купила через интернет.

Возбуждено уголовное дело.

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