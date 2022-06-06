Отправка гуманитарного груза

Очередной гуманитарный груз из Саратова отправили в Донбасс. Партия сформирована при поддержке регионального отделения Боевого братства.

- Боевое братство едет с очередным гуманитарным конвоем для наших братьев на Донбассе. Экипаж везет книги детям Народных Республик, собранные в рамках Всероссийской акции «Книги – Донбассу». Их передадут в библиотеки освобожденных районов, – рассказал Председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов.

Саратовцы могут принять участие в акции. Пункты сбора книг открыты по следующим адресам: Исторический парк «Россия - моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19) или в Саратовское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (г. Саратов, Театральная пл.,5).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.