В Саратовской области объявили о начале купального сезона

Пляж в Саратове

В Саратовской области объявили дату начала купального сезона, Синоптики регионального гидрометцентра назвали примерные сроки.

Специалисты обещают открытие купального сезона уже на этой неделе, когда холодные воздушные массы уйдут из региона и погода станет сухой. Ближе к выходным дням полноценное лето вернется в Саратов.

Температура воды сможет прогреться до +18 градусов, что достаточно для открытия купального сезона. Сейчас температура воды в Волге составляет 15,8 градуса.

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