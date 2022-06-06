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Общество6 июня 2022 12:22

В Саратове нормально ходят все троллейбусы и трамваи

Наталия Калинина

Сегодня, 6 июня, Саратове восстановили нормальную работу троллейбусов и трамваев, о чем сообщает городская администрация.

- Все троллейбусы и трамваи Саратова возобновили работу в штатном режиме, - пишут чиновники.

Напомним, ранее электротранспорт встал из-за последствий сильного ливня. Михаил Исаев распорядился создать штаб по решению этой проблемы.

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