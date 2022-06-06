Переход в Балакове
В Балаково снесут последний наземный переход. Новый на его месте строить ее будут, об этом пишут в администрации муниципального района.
Единственный в Балаково наземный переход проходит через улицу и ведет 60 лет СССР ГЭС до станции Линево. Его протяженность составляет 112 метров. Поскольку переход находился в ужасном состоянии, его решено было демонтировать. Работы по разбору лестницы стартуют в ближайшее время, подрядчик уже найден.
ООО «СМУ «Монолит» полностью снесет мостовой переход, а также вывезет весь строительный мусор. Движения по улице Академика Королева временно перекроют. Дату объявят позже.
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