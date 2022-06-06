Фото из соцсетей

Ливень вызвал потоп в одном из домов Солнечного микрорайона. Об этом стало известно из социальных сетей.

Жительница Ленинского района Саратова в паблике «ЧП-Саратов» последствия ливня в девятиэтажном дом № 12/9 на улице Электронной. На видео заметны сильные потоки воды в подъезде на пятом этаже, утверждается что квартиры на 8 и 9 этажах залиты водой.

Жители считают, что виной бедствию стали засоренные ливневки. Администрация города ответила в комментариях, что ООО «АТСЖ» устраняет аварийную ситуацию и прочищает ливневки. Работы планируют завершить до конца дня, а ремонт крыши - до конца месяца.

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