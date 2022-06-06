Фото: СУ СКР по Саратову
Убивший жену за желание выпить саратовец проведет 13 лет в колонии
По данным суда и следствия, 15 сентября 2021 года 38-летняя женщина совместно со своим ранее судимым 36-летним супругом возвращалась из гостей домой на улицу Загороднева.
Саратовчанка сказала, что хотела бы выпить спиртного, когда они вернутся, это выбесило мужчину, он начал с оскорблений, а затем швырнул на пол и пнул ногой в живот. От полученных повреждений женщина скончалась.
Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть женщины наступила от массивной кровопотери в результате тупой травмы груди и живота с разрывом брыжейки тонкой кишки.
Судом преступнику назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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