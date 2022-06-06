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Общество6 июня 2022 10:28

В Ленинском районе Саратова снесут трехэтажный дом

Собственникам дается три месяца на переезд
Евгений Бадиков
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

В Ленинском районе Саратова снесут трехэтажный дом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Речь идет о трехэтажном доме по адресу Лунная, 21. Соответствующее постановление с подписью мэра Михаила Исаева сегодня опубликовали на сайте мэрии сегодня, 6 июня.

Дом 1958 года постройки находится на пересечении с улицей Школьной. Согласно закону, собственникам нужно съехать из квартир в течение трех месяцев. Кроме того, они за свой счет должны будут снести дом до 6 мая 2024 года.

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