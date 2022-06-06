Фото: ГИБДД

В Заводском районе неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом информирует госавтоинспекция.

Сегодня ночью, 6 июня в Заводском районе Саратова произошло очередное ДТП. На улице Кокуринская сбили пешехода, который находился на проезжей части и не планировал перейти дорогу. Автомобиль, сбивший пешехода, покинул место происшествия.

Пешеход, личность которого не установлена, скончался.

— Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия на установление транспортного средства и водителя, а так же очевидцев произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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