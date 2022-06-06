Фото: СУ СКР по области
В Саратовской области после кормления умерла полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Вчера, 5 июня, около 19:20 жительница села Белая Гора Базарно-Карабулакского района покормила годовалую дочку и уложила спать. У ребенка началась рвота. Мать обратилась к фельдшеру, который вызвал скорую помощь . Девочку госпитализировали, но прямо по прибытии в больницу ребенок скончался. По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась асфиксия рвотными массами.
На место происшествия выезжал прокурор района Вадим Бисеров.
Устанавливаются все детали происшествия, будет проведена судмедэкспертиза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.