Фото: СУ СКР по области

В Саратовской области после кормления умерла полуторагодовалая девочка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Вчера, 5 июня, около 19:20 жительница села Белая Гора Базарно-Карабулакского района покормила годовалую дочку и уложила спать. У ребенка началась рвота. Мать обратилась к фельдшеру, который вызвал скорую помощь . Девочку госпитализировали, но прямо по прибытии в больницу ребенок скончался. По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась асфиксия рвотными массами.

На место происшествия выезжал прокурор района Вадим Бисеров.

Устанавливаются все детали происшествия, будет проведена судмедэкспертиза.

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