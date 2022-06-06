Роман Бусаргин встретится с руководством федеральных органов власти в Москве

Роман Бусаргин
Сегодня, 6 июня, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин работает в столице, о чем сообщил в своем Телеграм-канале.
В столице он проведет несколько встреч с руководством федеральных органов власти.
- В частности обсудим вопрос развития здравоохранения в регионе. Об итогах встреч расскажу в ближайшее время, - пишет Бусаргин.
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