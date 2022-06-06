Фотография из соцсетей

Шесть маршруток изменили схемы проезда из-за падения дерева. Об этом сообщает МКУ «Транспортное управление».

Из-за сегодняшнего падения дерева на легковую машину рядом с домом №5 по улице Университетской, маршрутные такси рейсов №23, 55, 55А, 58, 67, 93 изменили схему проезда и объезжают аварию по отрезку ул.Большая Садовая- ул. Шелковичная- 13 Белоглинский проезд- ул. Аткарская- ул.Рабочая и далее.

После устранения последствий ЧП движение вернется на привычный маршрут.

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