За прошедшие сутки в Саратовской области нет смертей от коронавируса, об этом сегодня, 6 июнь, сообщил оперштаб.
За прошедшие сутки от коронавируса в регионе никто не умер, общее количество жертв COVID-19 остановилось на 5 974 саратовцах.
Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 253 002 человека.
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