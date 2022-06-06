В ходе СВО погиб 26-летний энгельсский доброволец Дмитрий Анисимов

Погибший был настоящим героем

На Украине погиб гвардии сержант из Энгельса. Сегодня, 6 июня, сообщение об этом опубликовала администрация муниципалитета.

Погибшему Дмитрию Анисимову было 26 лет. Он окончил школу № 26 в Энгельсе, а в 2012 году поступил в Энгельсский колледж профессиональных технологий, где получил специальность «автомеханик».

После срочной службы в армии пошел на контракт в должности заместителя командира боевой машины – командира отделения. Дмитрий Анисимов служил в горячих точках.

- Гвардии сержант Дмитрий Анисимов честно выполнял свой долг в рядах вооруженных сил. За проявленные самоотверженность и мужество он представлен к Государственной награде «Орден Мужества». Посмертно, - пишет энгельсская администрация.

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