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Политика6 июня 2022 9:19

В ходе СВО погиб 26-летний энгельсский доброволец Дмитрий Анисимов

Погибший на Украине доброволец из Энгельса награжден «Орденом Мужества» посмертно
Наталия Калинина
Погибший был настоящим героем

Погибший был настоящим героем

На Украине погиб гвардии сержант из Энгельса. Сегодня, 6 июня, сообщение об этом опубликовала администрация муниципалитета.

Погибшему Дмитрию Анисимову было 26 лет. Он окончил школу № 26 в Энгельсе, а в 2012 году поступил в Энгельсский колледж профессиональных технологий, где получил специальность «автомеханик».

После срочной службы в армии пошел на контракт в должности заместителя командира боевой машины – командира отделения. Дмитрий Анисимов служил в горячих точках.

- Гвардии сержант Дмитрий Анисимов честно выполнял свой долг в рядах вооруженных сил. За проявленные самоотверженность и мужество он представлен к Государственной награде «Орден Мужества». Посмертно, - пишет энгельсская администрация.

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