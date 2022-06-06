Фото: архив КП

В центре Саратова перекрыли движение на три дня. Об этом информирует компания «Т Плюс».

С сегодняшнего дня, 6 июня, в центре Саратова перекрыли движение. В связи с работами на тепловых сетях, ограничения коснулись Князевского взвоза, а именно участка от улицы Мичурина до улицы Чернышевского.

Завершить работы и открыть путь планируется 9 июня к 8.00.

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